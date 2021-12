“Sono incavolato nero…”: Mazzarri, che sfogo dopo la sconfitta con l’Inter (Di lunedì 13 dicembre 2021) Umore nero in casa Cagliari: dopo la sconfitta contro l’Inter, Mazzarri non si è trattenuto in diretta ai microfoni di DAZN Un 4-0 tanto netto quanto pesante. Se l’Inter festeggia il primato in classifica, il Cagliari si lecca le ferite e guarda una classifica sempre più complicata. Oggi i sardi Sono apparsi completamente dominati dai nerazzurri, per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Umore nero in casa Cagliari:lacontronon si è trattenuto in diretta ai microfoni di DAZN Un 4-0 tanto netto quanto pesante. Sefesteggia il primato in classifica, il Cagliari si lecca le ferite e guarda una classifica sempre più complicata. Oggi i sardiapparsi completamente dominati dai nerazzurri, per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

