Soleil Sorge “Guerrera Gentile”? Arriva la replica di Vanessa Villa, la vera Gentle Fighter (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vanessa Villa replica alle affermazioni di Soleil Sorge: “offendere non è Gentile”. Ecco le parole della pioniera del Fight Gently Si chiama Fight Gently, la disciplina unica e inedita sviluppata da Vanessa Villa, che unisce yoga, pilates, arti marziali e movimenti tribali, in 12 principi imprescindibili per diventare”Guerreri Gentili”. La capacità del guerriero Gentile è di fluire nel ritmo delle cose. Ogni giorno combattiamo per affermarci in ogni ambito della vita, farlo in modo Gentile è la tua arma segreta. Vanessa Villa E’ con queste parole che Vanessa Villa, poniera del Fight Gently, introduce i 12 principi necessari per diventare “Guerrieri ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)alle affermazioni di: “offendere non è”. Ecco le parole della pioniera del Fight Gently Si chiama Fight Gently, la disciplina unica e inedita sviluppata da, che unisce yoga, pilates, arti marziali e movimenti tribali, in 12 principi imprescindibili per diventare”Guerreri Gentili”. La capacità del guerrieroè di fluire nel ritmo delle cose. Ogni giorno combattiamo per affermarci in ogni ambito della vita, farlo in modoè la tua arma segreta.E’ con queste parole che, poniera del Fight Gently, introduce i 12 principi necessari per diventare “Guerrieri ...

