Slittino | Coppa del Mondo 2021-2022 | Italia splendida seconda nel team relay di Altenberg vinto dalla Germania

(Di domenica 12 dicembre 2021) Splendido secondo posto per l’neldella tappa di) valevole per ladeldimaschile. Sul tracciato teutonico a vincere sono i padroni di casa, ma la nostra squadra si piazza al secondo posto con pieno merito, grazie a tre prove di livello, specialmente quella del doppio che ha permesso agli azzurri di recuperare sui rivali. Davanti a tutti chiude, come detto, la(Julia Taubitz, Max Langenhan e la coppia Eggert/Benecken) con il tempo complessivo di 2:23.954 con 325 millesimi di vantaggio sull’(Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e il duo composto da Ludwig Rieder e Patrick Rastner), mentre completa il ...

Coninews : ANCORA DOMINIK! ??? A Sochi, dopo la terza piazza di ieri, Dominik #Fischnaller trionfa nella prova sprint di Coppa…

Quinta posizione per il lettone Kristers Aparjods a 95 millesimi di distacco, sesta per il russo Aleksandr Gorbatcevich a 273, mentre al settimo posto troviamo il primo degli azzurri, Dominik Fischnaller. Splendido secondo posto per l'Italia nel team relay della tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2021-2022. Sul tracciato teutonico a vincere sono i padroni di casa. Succede l'incredibile nella tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2021-2022. Sul tracciato teutonico, infatti, si verifica un caso più unico che raro: una vittoria a pari merito.