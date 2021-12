Sinner e la passione per il Milan | ' Ronaldo il mio primo idolo'

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo le vacanze in montagna in Alta Badia, qualche giorno fa Janniksi è concesso un passaggio ao. L'altoatesino ha visitato il centro tecnico del, la sua squadra del cuore, dove ha ...

Sono andato via di casa a 13 anni e ho vissuto con un ragazzo che guardava il Milan" ha detto, che ha confessato una grandeanche per Ronaldo, il suo primo idolo. Oggi può guardare ......tennisti della top Ten (anche tra l'altro la vittoria nell'Atp di Stoccolma contro Jannik) ... sicuramente i record e le grandi rivalità accendono ladei tifosi. Novak Djokovic può ...Sono andato via di casa a 13 anni e ho vissuto con un ragazzo che guardava il Milan" ha detto Sinner, che ha confessato una grande passione anche per Ronaldo, il suo primo idolo. Oggi può ...Le parole del tennista di fede rossonera, che ha raccontato ai microfoni di Milan Tv l'esperienza vissuta qualche giorno fa a Milanello.