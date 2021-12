Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira: lasciano per sempre Ballando con le Stelle (Di domenica 12 dicembre 2021) Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno lasciato per sempre Ballando con le Stelle. Dopo l’addio lo scorso anno di Samanta Togni e quello di quest’anno di Raimondo Todaro, altri due storici ballerini diranno addio a Milly Carlucci. Quella di ieri sera è stata per Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira la penultima puntata della loro carriera che terminerà ufficialmente sabato prossimo quando sarà eletto il vincitore di Ballando con le Stelle. E se Di Pasquale è ancora in gara con la modella Bianca Gascoigne (rientrata proprio ieri sera), la Di Vaira è ufficialmente eliminata perché in coppia con il fisico Valerio Rossi ... Leggi su biccy (Di domenica 12 dicembre 2021)DiDihanno lasciato percon le. Dopo l’addio lo scorso anno di Samanta Togni e quello di quest’anno di Raimondo Todaro, altri due storici ballerini diranno addio a Milly Carlucci. Quella di ieri sera è stata perDiDila penultima puntata della loro carriera che terminerà ufficialmente sabato prossimo quando sarà eletto il vincitore dicon le. E se Diè ancora in gara con la modella Bianca Gascoigne (rientrata proprio ieri sera), la Diè ufficialmente eliminata perché in coppia con il fisico Valerio Rossi ...

