Simona Ventura, il dolore devastante: “Per anni ho fatto l’esame..” (Di domenica 12 dicembre 2021) L’ex moglie di Stefano Bettarini è una famosa conduttrice ma ha dovuto superare un momento davvero difficile: ecco di cosa si tratta. Simona Ventura è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da ottobre conduce, assieme a Paola Perego, conduce il nuovo programma Citofonare Rai2. In particolare, proprio in occasione del lancio del nuovo programma l’ex moglie di Stefano Bettarini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Proprio in questa occasione la Ventura ha fatto una rivelazione sconcertante. Andiamo a vedere di cosa si tratta. L’accusa Nel corso della sua lunga carriera Simona Ventura è stata spesso al centro del gossip. Infatti, Super Simo è stata non poche volte vittima del chiacchiericcio. Ma c’è un’accusa che l’ha ferita ... Leggi su topicnews (Di domenica 12 dicembre 2021) L’ex moglie di Stefano Bettarini è una famosa conduttrice ma ha dovuto superare un momento davvero difficile: ecco di cosa si tratta.è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da ottobre conduce, assieme a Paola Perego, conduce il nuovo programma Citofonare Rai2. In particolare, proprio in occasione del lancio del nuovo programma l’ex moglie di Stefano Bettarini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Proprio in questa occasione lahauna rivelazione sconcertante. Andiamo a vedere di cosa si tratta. L’accusa Nel corso della sua lunga carrieraè stata spesso al centro del gossip. Infatti, Super Simo è stata non poche volte vittima del chiacchiericcio. Ma c’è un’accusa che l’ha ferita ...

Advertising

Cosmicpolitan_ : @Simo_Ventura @RaiDue @InfoMalgioglio @peregopaola Simona, quella Rai2 con te e i tuoi programmi splendeva! - Dan_skorpio87 : Non ero pronto al growling di Simona Ventura #CitofonareRai2 - pipithauss : SIMONA VENTURA VERSIONE HEAVY METAL??? PER ME UN GRANDISSIMO SÌ - latwittipe : @Simo_Ventura @RaiDue @InfoMalgioglio @peregopaola Simona, in quell’edizione dell’Isola eri meravigliosa. I capelli… - Simo_Ventura : RT @Dan_skorpio87: Solo Malgioglio parla di Simona Ventura chiamandola Simona Ventura... Con Simona Ventura lí presente #citofonarerai2 -