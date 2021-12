“Si cambia”. Striscia la Notizia, nuovi conduttori per il tg satirico: tutto pronto (Di domenica 12 dicembre 2021) Si cambia, lunedì 13 dicembre a Striscia la Notizia si torna all’antico. Dopo mesi di attesa finalmente il momento è arrivato. Per il programma di Antonio Ricci non è stata un autunno facile, fatto di ascolti al di sotto delle attese e polemiche. Per tutti basta ricordare quella legata al tapiro d’oro di Ambra Angiolini con tanto di botta e risposta sui social con tanto di nota della trasmissione sul suo sito ufficiale. A discolpa scrivevano: “A telecamere spente Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto”. “Richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Si, lunedì 13 dicembre alasi torna all’antico. Dopo mesi di attesa finalmente il momento è arrivato. Per il programma di Antonio Ricci non è stata un autunno facile, fatto di ascolti al di sotto delle attese e polemiche. Per tutti basta ricordare quella legata al tapiro d’oro di Ambra Angiolini con tanto di botta e risposta sui social con tanto di nota della trasmissione sul suo sito ufficiale. A discolpa scrivevano: “A telecamere spente Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto”. “Richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere ...

Advertising

milan_risorto : @xManuelVanacore Per me se il trend non cambia non lottiamo più per lo scudetto ma nemmeno lotta punto a punto per… - GiTufano69 : @H_V_Maradona @ParticipioPart È sempre una questione di concause... non c'è mai l'assolutezza. Non mi portare esemp… - striscia_rossa : Chi dimentica i fasti berlusconiani, l'allegoria del Tiepolo rivestita? La Venere di Luca Giordano sloggiata dalla… - offerteita : ???? Striscia luminosa a LED, sincronizzazione musicale, sincronizzazione musicale cambia colore striscia luminosa a… - milloze : Mercatino di Piazzale Cuoco: dopo tanti servizi di @Striscia la situazione non cambia e l'indifferenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : cambia Striscia DIRETTA/ Atalanta Pescara Primavera (risultato finale 4 - 0) ci prova Colazzilli! Dopo lo show offerto nella prima frazione di gioco, di fatto nella ripresa nulla cambia sul ... Roma e Fiorentina " ha finalmente aperto una striscia di tre partite positive, vincendo contro Cagliari e ...

Calcio a 5, OR Reggio Emilia fermata sul pari dal Sant'Agata ... che si conferma in striscia, ma Sant'Agata è una delle formazioni più in forma del torneo e lo ... senza però concretizzarle ed il risultato non cambia più. Il tabellino OR REGGIO EMILIA - SANT'AGATA ...

Tutti i numeri e i segreti di “Striscia la notizia” Tv Sorrisi e Canzoni Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Modena per il decimo sigillo! Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che domenica 12 dicembre si giocano per la 18^ giornata, la penultima di andata.

Striscia la notizia, da lunedì tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti È come giocare tutte le sere in Champions e io faccio goal da 34 anni», ha commentato Ezio Greggio. Torna alla conduzione di Striscia la notizia la storica coppia del Tg satirico di Canale 5 Ezio Greg ...

Dopo lo show offerto nella prima frazione di gioco, di fatto nella ripresa nullasul ... Roma e Fiorentina " ha finalmente aperto unadi tre partite positive, vincendo contro Cagliari e ...... che si conferma in, ma Sant'Agata è una delle formazioni più in forma del torneo e lo ... senza però concretizzarle ed il risultato nonpiù. Il tabellino OR REGGIO EMILIA - SANT'AGATA ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che domenica 12 dicembre si giocano per la 18^ giornata, la penultima di andata.È come giocare tutte le sere in Champions e io faccio goal da 34 anni», ha commentato Ezio Greggio. Torna alla conduzione di Striscia la notizia la storica coppia del Tg satirico di Canale 5 Ezio Greg ...