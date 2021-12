Si apposta sotto casa per estorcere denaro alla madre: arrestato un 19enne (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladispoli. Aveva un divieto di avvicinamento alla madre ed ai luoghi da lei frequentati, e questo per pregressi episodi di violenza perpetrati nei suoi confronti. Ma non ha resistito alla tentazione. Intendeva parlare ad ogni costo con lei, probabilmente per chiederle del denaro come tante volte aveva già fatto in passato. Ed anche se non poteva avvicinarsi a lei a meno di 200 metri, la scorsa mattina si è presentato alla sua porta di casa. La dinamica a Ladispoli I Carabinieri sono dovuti intervenire proprio su richiesta della donna che lo aveva notato mentre attendeva che uscisse di casa per andare al lavoro. Giunti sul posto, i militari lo hanno fermato e portato in caserma. Qui è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Non contento, poche ore dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladispoli. Aveva un divieto di avvicinamentoed ai luoghi da lei frequentati, e questo per pregressi episodi di violenza perpetrati nei suoi confronti. Ma non ha resistitotentazione. Intendeva parlare ad ogni costo con lei, probabilmente per chiederle delcome tante volte aveva già fatto in passato. Ed anche se non poteva avvicinarsi a lei a meno di 200 metri, la scorsa mattina si è presentatosua porta di. La dinamica a Ladispoli I Carabinieri sono dovuti intervenire proprio su richiesta della donna che lo aveva notato mentre attendeva che uscisse diper andare al lavoro. Giunti sul posto, i militari lo hanno fermato e portato in caserma. Qui è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Non contento, poche ore dopo ...

Si apposta sotto casa per estorcere denaro alla madre: arrestato un 19enne

