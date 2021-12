Shel Shapiro: “La leggenda dell’amore eterno” (Di domenica 12 dicembre 2021) La leggenda dell’amore eterno è il nuovo ed emozionante singolo di Shel Shapiro che anticipa l’album di inediti che esce a marzo . Chi è Shel Shapiro? Shel Shapiro è un cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per la militanza nei Rokes. Il gruppo di musica beat inglese accompagna Rita Pavone nello spettacolo Gian Burrasca. Negli anni ’60, poi, i Rokes raggiungono il successo in Italia. Vendono più di 5 milioni di dischi e contendendo all’Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Nel 1970 il gruppo si scioglie e Shapiro continua da solista. Incide Mi chiamo David Shel Shapiro, album che pubblico e critica ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) Laè il nuovo ed emozionante singolo diche anticipa l’album di inediti che esce a marzo . Chi èè un cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per la militanza nei Rokes. Il gruppo di musica beat inglese accompagna Rita Pavone nello spettacolo Gian Burrasca. Negli anni ’60, poi, i Rokes raggiungono il successo in Italia. Vendono più di 5 milioni di dischi e contendendo all’Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Nel 1970 il gruppo si scioglie econtinua da solista. Incide Mi chiamo David, album che pubblico e critica ...

