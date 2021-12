Shel Shapiro, chi è la prima moglie Maria Lina Carreri: “È stato uno shock il suo suicidio” (Di domenica 12 dicembre 2021) Maria Lina Carreri detta MarioLina è stata per moltissimi anni la moglie di Shel Shapiro, cantante di successo. Maria Lina Carreri aveva sposato nel 1969 Shel Shapiro ed era stata una modella ed ex Miss Cinema. La donna il 3 novembre 1992 si è tolta la vita respirando i gas di scarico di una automobile. Dal loro matrimonio è nata una figli di nome Malindi, e questo evento ha toccato profondamente Shel Shapiro. Sicuramente è stato negli anni Settanta uno dei cantanti più noti in Italia e “Ma che colpa abbiamo noi” della sua band, The Rokes, è stato un vero inno beat. Stiamo parlando del londinese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)detta Marioè stata per moltissimi anni ladi, cantante di successo.aveva sposato nel 1969ed era stata una modella ed ex Miss Cinema. La donna il 3 novembre 1992 si è tolta la vita respirando i gas di scarico di una automobile. Dal loro matrimonio è nata una figli di nome Malindi, e questo evento ha toccato profondamente. Sicuramente ènegli anni Settanta uno dei cantanti più noti in Italia e “Ma che colpa abbiamo noi” della sua band, The Rokes, èun vero inno beat. Stiamo parlando del londinese ...

