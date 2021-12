Shel Shapiro, chi è: età, altezza, peso, origini e nome vero, le mogli famose, i figli (Di domenica 12 dicembre 2021) Cantante di fama internazionale e frontman dei The Rokes, band simbolo del beat italiano anni Settanta. Shel Shapiro ha fatto scatenare generazioni di noi, e non solo con la sua band, ma anche con i suoi successi da cantante solista, carriera che continua fino ad oggi e che non accenna ad arrestarsi. Eclettico e dalla personalità accattivante, si è dilettato anche come attore, con ruoli che lo hanno fatto restare impresso nelle menti di tutti gli spettatori. Di origini russe, la famiglia, composta da tutti musicisti, era di religione ebraica, e dopo una parentesi londinese durata fino al 1963, si era trasferita in Italia, dove la carriera di Shel Shapiro è arrivata ai massimi livelli. Tutto era iniziato con i Shel Carson Combo, la band che poi si trasformò in The Rokes e, spopolando ... Leggi su tuttivip (Di domenica 12 dicembre 2021) Cantante di fama internazionale e frontman dei The Rokes, band simbolo del beat italiano anni Settanta.ha fatto scatenare generazioni di noi, e non solo con la sua band, ma anche con i suoi successi da cantante solista, carriera che continua fino ad oggi e che non accenna ad arrestarsi. Eclettico e dalla personalità accattivante, si è dilettato anche come attore, con ruoli che lo hanno fatto restare impresso nelle menti di tutti gli spettatori. Dirusse, la famiglia, composta da tutti musicisti, era di religione ebraica, e dopo una parentesi londinese durata fino al 1963, si era trasferita in Italia, dove la carriera diè arrivata ai massimi livelli. Tutto era iniziato con iCarson Combo, la band che poi si trasformò in The Rokes e, spopolando ...

