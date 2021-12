Sexy Arisa a Ballando con le Stelle, la cantante mostra la pancia nuda e ammalia la giuria (Di domenica 12 dicembre 2021) Continua la svolta Sexy di Arisa a Ballando con le Stelle. La cantante si è esibita in un ballo molto sessuale mostrando la sua pancia nuda. La sua è stata una danza del ventre piuttosto spinta con ancheggiamenti che non sono passati inosservati. Tutto aiutato dal vestito con i dettagli in perle che hanno reso ancora più Sexy l’esibizione; la cantante che nel corso della competizione ha scelto di mostrare un lato di sé erotico poco conosciuto dal suo pubblico, ma che comunque sta piacendo molto. Un’esibizione che non solo convince il pubblico ma anche i giudici. Per Carolyn Smith l’unico voto possibile è il 10, complimenti unanimi ad Arisa. La cantante, felice per i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 12 dicembre 2021) Continua la svoltadicon le. Lasi è esibita in un ballo molto sessualendo la sua. La sua è stata una danza del ventre piuttosto spinta con ancheggiamenti che non sono passati inosservati. Tutto aiutato dal vestito con i dettagli in perle che hanno reso ancora piùl’esibizione; lache nel corso della competizione ha scelto dire un lato di sé erotico poco conosciuto dal suo pubblico, ma che comunque sta piacendo molto. Un’esibizione che non solo convince il pubblico ma anche i giudici. Per Carolyn Smith l’unico voto possibile è il 10, complimenti unanimi ad. La, felice per i ...

