Sex and the City, l’infarto fatale (e scioccante per gli spettatori) fa crollare le azioni dell’azienda di cyclette (Di domenica 12 dicembre 2021) Spoiler. Anche se a non saperlo restano ormai solo gli abitanti di Alpha Centauri, è bene ribadirlo: spoiler. Tutto quello che segue lo è. Mr. Big (Chris Noth) muore nella prima puntata del sequel di Sex and the City (And just like that…) in onda su Sky. E muore d’infarto mentre sta facendo la cyclette. Per l’esattezza, John James Preston alias Mr.Big, muore appena finito di fare la cyclette, mentre si sta per fare una doccia. La scena, va da sé, ha lasciato sconvolti gli spettatori e fan della serie: il grande amore di Carrie (Sarah Jessica Parker), l’unico amore, uno dei personaggi chiave, amato persino quanto ‘colpevole’ di comportamenti odiosi, muore. “Così Mr.Big morì” . Ora, senza addentrarci troppo nella trama (abbiamo già detto molto), la notizia è che le azioni di Peloton, azienda che produce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Spoiler. Anche se a non saperlo restano ormai solo gli abitanti di Alpha Centauri, è bene ribadirlo: spoiler. Tutto quello che segue lo è. Mr. Big (Chris Noth) muore nella prima puntata del sequel di Sex and the(And just like that…) in onda su Sky. E muore d’infarto mentre sta facendo la. Per l’esattezza, John James Preston alias Mr.Big, muore appena finito di fare la, mentre si sta per fare una doccia. La scena, va da sé, ha lasciato sconvolti glie fan della serie: il grande amore di Carrie (Sarah Jessica Parker), l’unico amore, uno dei personaggi chiave, amato persino quanto ‘colpevole’ di comportamenti odiosi, muore. “Così Mr.Big morì” . Ora, senza addentrarci troppo nella trama (abbiamo già detto molto), la notizia è che ledi Peloton, azienda che produce ...

