Serie C-Girone C, 18o turno: ok Avellino, la Turris vince e aggancia il Palermo (Di domenica 12 dicembre 2021) I risultati del Girone C di Serie C dei match andati in scena questo pomeriggio, validi per la 18^ giornata di campionati Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) I risultati delC diC dei match andati in scena questo pomeriggio, validi per la 18^ giornata di campionati

Advertising

redazioneDNP : ???? #SerieAFemminile, pokerissimo della @JuventusFCWomen al @acmilan e girone di andata chiuso da imbattuta. La Roma… - juvemyheart : RT @vanda235: Le ragazze @JuventusFCWomen continuano nella loro serie infinita di vittorie In Italia siamo davvero una fuorisere! In Europa… - radioaldebaran : #SerieD Girone A: 16' Giornata - #Calcio #Risultati - - _talebanikov : @milan_corner Non vedo nessuna squadra in questa Serie A fare 45-50 punti a girone - Calcio_Casteddu : 0?-0? al Nespoli per l'#Olbia contro la #Fermana ? Partita con rare occasioni da rete per entrambe 1? punto che com… -