Serie C 2021/2022, tris al Taranto nel derby: il Bari allunga sulle inseguitrici (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Bari vince il derby contro il Taranto e si conferma leader indiscussa del Girone C del campionato di Serie C 2021/2022. I biancorossi, nella sfida valida per la 18esima giornata, prevalgono per 3-1 e volano a 40 punti in classifica (+ 8 su Palermo e Turris). Decidono le reti nel primo tempo di Pucino (14?) e Botta (44?) e quella nella ripresa di Antenucci (60?). E’ la quinta partita consecutiva in cui l’attaccante va a segno. Nel finale c’è spazio anche per un gol del Taranto, che va a segno con Giovinco. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Il Bari domina i primi 45?. Al 14? ci pensa Pucino a mettere le cose in discesa per i padroni di casa grazie ad uno splendido calcio di punizione: 1-0. I biancorossi continuano a premere, con D’Errico che spreca ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilvince ilcontro ile si conferma leader indiscussa del Girone C del campionato di. I biancorossi, nella sfida valida per la 18esima giornata, prevalgono per 3-1 e volano a 40 punti in classifica (+ 8 su Palermo e Turris). Decidono le reti nel primo tempo di Pucino (14?) e Botta (44?) e quella nella ripresa di Antenucci (60?). E’ la quinta partita consecutiva in cui l’attaccante va a segno. Nel finale c’è spazio anche per un gol del, che va a segno con Giovinco. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Ildomina i primi 45?. Al 14? ci pensa Pucino a mettere le cose in discesa per i padroni di casa grazie ad uno splendido calcio di punizione: 1-0. I biancorossi continuano a premere, con D’Errico che spreca ...

