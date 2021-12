SERIE A – L’Atalanta espugna Verona per 1-2, bergamaschi al terzo posto in attesa del Napoli (FOTO) (Di domenica 12 dicembre 2021) Terminata l’unica gara del pomeriggio in questo 17esimo turno di campionato di SERIE A. L’Atalanta rimonta il Verona e vince 1-2 un match fondamentale ai fini della classifica. All’iniziale rete di Simeone hanno risposto Miranchuk e Koopmeiners. In attesa dei match di Napoli e Inter, i bergamaschi sono al terzo posto appaiati alla squadra di Simone Inzaghi. Nell’anticipo delle ore 12.30 il Torino si era imposto per 2-1 sul Bologna: in gol Sanabria, Soumaoro (autorete) e Orsolini su calcio di rigore. I RISULTATI: Genoa-Sampdoria 1-3 (giocata venerdì)Fiorentina-Salernitana 4-0 (giocata ieri)Venezia-Juventus 1-1 (giocata ieri)Udinese-Milan 1-1 (giocata ieri)Torino-Bologna 2-1Verona-Atalanta ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Terminata l’unica gara del pomeriggio in questo 17esimo turno di campionato diA.rimonta ile vince 1-2 un match fondamentale ai fini della classifica. All’iniziale rete di Simeone hanno risMiranchuk e Koopmeiners. Indei match die Inter, isono alappaiati alla squadra di Simone Inzaghi. Nell’anticipo delle ore 12.30 il Torino si era imper 2-1 sul Bologna: in gol Sanabria, Soumaoro (autorete) e Orsolini su calcio di rigore. I RISULTATI: Genoa-Sampdoria 1-3 (giocata venerdì)Fiorentina-Salernitana 4-0 (giocata ieri)Venezia-Juventus 1-1 (giocata ieri)Udinese-Milan 1-1 (giocata ieri)Torino-Bologna 2-1-Atalanta ...

