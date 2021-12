Senza tetto né legge. Le storie del Natale nel freddo che fa morire (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alessandro Radicchi, presidente della onlus che gestisce Binario 95: “Ogni inverno il piano di soccorso arriva troppo tardi. E ora c’è il problema di come ospitare i non vaccinati" Leggi su repubblica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alessandro Radicchi, presidente della onlus che gestisce Binario 95: “Ogni inverno il piano di soccorso arriva troppo tardi. E ora c’è il problema di come ospitare i non vaccinati"

Advertising

repubblica : Senza tetto né legge. Le storie del Natale nel freddo che fa morire - RomanoAng : RT @1970Germano: “Non volgere lo sguardo dall’altra parte”. La guida di Sant’Egidio per i senza tetto e il giovane clochard ucciso dal fred… - 1970Germano : #Palermo La comunità di #SantEgidio hub per un giorno: vaccini per anziani, senza tetto e soggetti più deboli - gandinirozzi : RT @1970Germano: “Non volgere lo sguardo dall’altra parte”. La guida di Sant’Egidio per i senza tetto e il giovane clochard ucciso dal fred… - 1970Germano : “Non volgere lo sguardo dall’altra parte”. La guida di Sant’Egidio per i senza tetto e il giovane clochard ucciso d… -