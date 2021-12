Se consumi troppa energia non devi vendere né affittare casa tua, dice l’Europa (Di domenica 12 dicembre 2021) Le nuove norme europee prevedono una stretta contro chi vive in modo poco esostenibile. L’Ue entra anche in casa questa volta. In arrivo una nuova stretta green. Questa volta non contro chi rifiuta il vaccino anti Covid ma contro chi vive in modo poco ecosostenibile consumando troppa energia. Dal 2027 le case con un consumo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 12 dicembre 2021) Le nuove norme europee prevedono una stretta contro chi vive in modo poco esostenibile. L’Ue entra anche inquesta volta. In arrivo una nuova stretta green. Questa volta non contro chi rifiuta il vaccino anti Covid ma contro chi vive in modo poco ecosostenibile consumando. Dal 2027 le case con un consumo L'articolo proviene da Leggilo.org.

La sostenibilità parte dal bagno: come ridurre gli sprechi d'acqua Ad oggi, infatti, si possono acquistare degli sciacquoni a doppio pulsante che consentono di regolare in maniera più efficiente il flusso secondo le necessità evitando che si consumi troppa acqua ...

Rinnoviamo il patrimonio edilizio per contrastare il cambiamento climatico ...non sia provocato dal fatto che ben il 75 per cento degli edifici italiani consumino troppa energia;... Se vogliamo battere il cambiamento climatico bisogna tagliare del 60 per cento i nostri consumi e ...

