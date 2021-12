Sciopero generale, Landini “Politica non finga di non vedere problemi”. Bombardieri: “Disponibili al confronto” (Di domenica 12 dicembre 2021) Le forze politiche “non devono fare finta di non vedere i problemi del paese”. Lo ribadisce il segretario della Cgil Maurizio Landini a Mezz’ora in più su Rai 3. “Ci aspettiamo che le cose cambino”, aggiunge Landini ma “le forze politiche devono interrogarsi che se il 50 o il 70% di quelli che stanno male non vanno a votare, forse non si sentono rappresentati”. Il leader della Cgil ripropone poi il distinguo tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i partiti della maggioranza. “Non dico che Draghi è bravo e gli altri no ma lui ha avuto almeno l’umiltà di ascoltarci” se non sulla riforma del fisco almeno sul contributo “sopra i 75mila euro”. Landina prosegue: “Nella seconda telefonata dopo il cdm ci ha spiegato che la maggioranza non ha fatto passare” quella misura. “Se questa è la maggioranza” che lo sostiene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Le forze politiche “non devono fare finta di nondel paese”. Lo ribadisce il segretario della Cgil Maurizioa Mezz’ora in più su Rai 3. “Ci aspettiamo che le cose cambino”, aggiungema “le forze politiche devono interrogarsi che se il 50 o il 70% di quelli che stanno male non vanno a votare, forse non si sentono rappresentati”. Il leader della Cgil ripropone poi il distinguo tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i partiti della maggioranza. “Non dico che Draghi è bravo e gli altri no ma lui ha avuto almeno l’umiltà di ascoltarci” se non sulla riforma del fisco almeno sul contributo “sopra i 75mila euro”. Landina prosegue: “Nella seconda telefonata dopo il cdm ci ha spiegato che la maggioranza non ha fatto passare” quella misura. “Se questa è la maggioranza” che lo sostiene ...

