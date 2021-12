Sciopero generale il 16 dicembre: i settori che si fermeranno (Di domenica 12 dicembre 2021) Il 16 dicembre la Cgil e la Uil hanno proclamato uno Sciopero nazionale che potrebbe causare problemi in diversi settori chi si fermerà La protesta (Getty Images)Il 16 dicembre in arrivo uno Sciopero che coinvolgerà la Cgil e la Uil a partire dalla mezzanotte fino alle 21. Potrebbero esserci dei problemi anche per coloro che si spostano in treno. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno infatti comunicato uno Sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, che hanno deciso di aderire alla scelta adottata dai sindacati. Per quanto riguarda i treni, verranno in ogni caso assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, vale a dire i treni regionali.?Inoltre, saranno garantiti anche i treni a lunga percorrenza. Nei ... Leggi su vesuvius (Di domenica 12 dicembre 2021) Il 16la Cgil e la Uil hanno proclamato unonazionale che potrebbe causare problemi in diversichi si fermerà La protesta (Getty Images)Il 16in arrivo unoche coinvolgerà la Cgil e la Uil a partire dalla mezzanotte fino alle 21. Potrebbero esserci dei problemi anche per coloro che si spostano in treno. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno infatti comunicato unonazionale dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, che hanno deciso di aderire alla scelta adottata dai sindacati. Per quanto riguarda i treni, verranno in ogni caso assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, vale a dire i treni regionali.?Inoltre, saranno garantiti anche i treni a lunga percorrenza. Nei ...

