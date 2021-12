Sciopero di Trenord: martedì possibili disagi (Di domenica 12 dicembre 2021) disagi in vista per i trasporti ferroviari. A causa di uno Sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord dalle 3 di martedì 14 dicembre alle 2 di mercoledì 15, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 dicembre 2021)in vista per i trasporti ferroviari. A causa di unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie didalle 3 di14 dicembre alle 2 di mercoledì 15, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

