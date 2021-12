(Di domenica 12 dicembre 2021) Rete degliMedi - "Ci accodiamo alla decisione presa dai segretari delle due sigle sindacali di convocare unogenerale per il 16per protestare contro una Legge di Bilancio “socialmente ingiusta” nonostante le chiare e pressanti trattative delle ultime settimane pervenute al Governo da parte di Cgil e Uil. L'articolo .

ilriformista : Nemico è chi guadagna 1700 euro al mese? #sciopero - direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - orizzontescuola : Sciopero 16 dicembre, gli studenti aderiscono: “Portiamo voce della nostra generazione” - FederMantova : Giovedì 16 dicembre 2021 Sciopero Generale -

A scatenare la reazione e fischi di una parte della piazza, una frase del primo cittadino sulloindetto per il prossimo 16da Cgil e UIL. "Loè probabilmente sbagliato, ma ...I fischi e le invettive si sono scatenate dopo una frase del primo cittadino sulloindetto per il prossimo 16da Cgil e Uil. "Loè probabilmente sbagliato, ma è un diritto" ...Milano, il sindaco Sala contestato in Piazza Fontana: fischi e cori contro una sua frase sullo sciopero del 16 dicembre. Lui risponde a tono [VIDEO] ...L’Anpi di Avellino, con il presidente provinciale Giovanni Capobianco, condivide le ragioni della manifestazione di Cgil e Uil del 16 dicembre. Il presidente provinciale Giovanni Capobianco spiega: “I ...