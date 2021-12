Sci, Federica Brignone vince il SuperG di St. Moritz: è l’italiana più vincente in Coppa del Mondo. Curtoni completa il trionfo azzurro (Di domenica 12 dicembre 2021) Mai nessuna come Federica Brignone: nel SuperG di St. Moritz la 31enne sciatrice milanese conquista il suo 17esimo successo, diventando l’italiana più vincente della storia in Coppa del Mondo. Una giornata storica per lo sci azzurro, completata dal secondo posto di Elena Curtoni, che si è messa alle spalle la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin. Dopo i tre successi di Sofia Goggia in Canada, continua il momento magico dell’Italia femminile: la stessa Goggia, sabato seconda, ha conquistato un ottimo sesto posto. Ottava Marta Bassino, nona Francesca Marsaglia. In pratica nelle prime 10 posizioni si sono piazzate 5 sciatrici azzurre, senza dimenticare anche il 14esimo posto di Nicol Delago. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Mai nessuna come: neldi St.la 31enne sciatrice milanese conquista il suo 17esimo successo, diventandopiùnte della storia indel. Una giornata storica per lo scita dal secondo posto di Elena, che si è messa alle spalle la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin. Dopo i tre successi di Sofia Goggia in Canada, continua il momento magico dell’Italia femminile: la stessa Goggia, sabato seconda, ha conquistato un ottimo sesto posto. Ottava Marta Bassino, nona Francesca Marsaglia. In pratica nelle prime 10 posizioni si sono piazzate 5 sciatrici azzurre, senza dimenticare anche il 14esimo posto di Nicol Delago. Un ...

Advertising

fattoquotidiano : Sci, Federica Brignone vince il SuperG di St. Moritz: è l’italiana più vincente in Coppa del Mondo. Curtoni complet… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Sci, Brignone trionfa a St. Moritz e diventa l’azzurra con più vittorie di sempre in Coppa - glooit : Sci: Federica Brignone vince il superG di St.Moritz leggi su Gloo - telodogratis : Sci: Federica Brignone vince il superG di St.Moritz - SkyTG24 : Sci, Brignone trionfa a St. Moritz e diventa l’azzurra con più vittorie di sempre in Coppa -