Sci alpino | super-G femminile St Moritz 2021 | meraviglia Italia | vince Brignone davanti a Curtoni

(Di domenica 12 dicembre 2021) E’ dominioa St.. Giornata meravigliosa per i colori azzurri, in ungigante che vede ben cinque atlete nelle prime nove posizioni. A partire da una straordinaria Federica, subito velocissima nella prima parte di gara nonostante un piccola sbavatura iniziale; l’azzurra incrementa il suo vantaggio e chiude in 57.81ad un’altra splendida Elena, che dopo l’ottimo sesto posto di ieri firma una prova perfetta chiusa in seconda posizione a undici centesimi dalla compagna dopo un grande recupero finale. A rompere la catena tricolore è la bandiera a stelle e strisce di Mikaela Shiffrin, terza a 43 centesimi dalla vetta, quella neozelandese di Alice Robinson, quarta a soli nove centesimi dal podio, e quella austriaca di Ramona Siebenofer, scesa con il ...