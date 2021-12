Sci alpino | slalom speciale maschile Val d’Isère 2021 | le parole di Vinatzer e Razzoli dopo la prima manche

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021) È stata una bella Italia nelladellodi Val. 5 italiani qualificati tra cui Alex, secondo a 16 centesimi da Noel primo e Giuliano, 20º su un pendio non propriamente suo. Intervenuti ai microfoni della FISI, hanno parlato così.: “Sono partito un po’ sulle uova perché la pista era già segnata, ma mi sono imposto di aumentare il ritmo, come mi avevano detto gli allenatori nel pre-gara, e credo che sia andata benissimo come. Ora analizzeremo il tracciato per capire se mettere qualcosa di più o continuare a sciare così. La caviglia mi si è un po’ gonfiata durante la discesa, ma non mi ha dato problemi, ...