Sci alpino, slalom maschile Val d'Isere 2021: Vinatzer, che beffa. Salta l'ultima porta, era primo (Di domenica 12 dicembre 2021) Ha dell'incredibile quanto accaduto in Val d'Isere, dove è in corso la seconda manche dello slalom maschile di sci alpino. Alex Vinatzer è stato infatti squalificato per aver Saltato l'ultima porta. Una beffa atroce per l'azzurro, protagonista di un'ottima prima manche e capace di ripetersi anche nella seconda. Con ogni probabilità sarebbe stato primo, in attesa della discesa di Noel, e già certo del podio. Invece porta a casa un'altra delusione, proprio ad un passo dal traguardo. SportFace.

