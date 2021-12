Sci alpino, pagelle di oggi: apoteosi azzurra nel superG di St. Moritz, Vinatzer butta il podio all’ultimo palo (Di domenica 12 dicembre 2021) Il secondo superG di St. Moritz regala spettacolo e grandi gioie all’Italia nonostante l’abbassamento della partenza a causa delle forti raffiche. Esce di pista la super favorita Lara Gut-Behrami che si sfracella contro le reti (pare non ci siano conseguenze), vince una straordinaria Federica Brignone davanti a Elena Curtoni e Mikaela Shiffrin. Completano l’apoteosi azzurra Sofia Goggia, Marta Bassino e Francesca Marsaglia, rispettivamente sesta, ottava e nona. Nello slalom maschile di Val d’Isere trionfo di Clement Noel e grande rammarico per Alex Vinatzer che butta all’aria la seconda posizione cadendo a pochissimi metri dal traguardo. Primo podio della carriera per Kristoffer Jakobsen, terzo il gigantista croato Filip ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Il secondodi St.regala spettacolo e grandi gioie all’Italia nonostante l’abbassamento della partenza a causa delle forti raffiche. Esce di pista la super favorita Lara Gut-Behrami che si sfracella contro le reti (pare non ci siano conseguenze), vince una straordinaria Federica Brignone davanti a Elena Curtoni e Mikaela Shiffrin. Completano l’Sofia Ga, Marta Bassino e Francesca Marsaglia, rispettivamente sesta, ottava e nona. Nello slalom maschile di Val d’Isere trionfo di Clement Noel e grande rammarico per Alexcheall’aria la seconda posizione cadendo a pochissimi metri dal traguardo. Primodella carriera per Kristoffer Jakobsen, terzo il gigantista croato Filip ...

Advertising

RaiSport : ?? Federica #Brignone vince il #superG di #StMoritz Con 17 vittorie in carriera supera Deborah #Compagnoni ed è l'a… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra a Sankt Moritz, anche Goggia, Bassino e Marsaglia nelle 10! #EurosportSCI - Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - flamminiog : RT @OA_Sport: #Sci alpino, Alex #Vinatzer: “L’errore? Non so cosa sia successo”, Giuliano #Razzoli: “Buon 9° posto, peccato la prima manche… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Brignone da sogno: “Una delle vittorie più belle della mia carriera” #fisski -