Sci alpino | Federica Brignone | “Una vittoria tra le più belle della mia carriera” | Elena Curtoni | “Sentivo di potercela fare”

(Di domenica 12 dicembre 2021) Si tinge pesantemente di azzurro il secondo superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Sulla pista “Corviglia” infatti arriva una splendida doppietta tricolore, conche precede di un soffio. Ma c’è di più, dato che Sofia Goggia chiude al sesto posto, con Marta Bassino ottava e Francesca Marsaglia nona. Nel complesso, quindi, ben cinque italiane nelle prime nove posizioni, e due in vetta. Le dichiarazioni delle azzurre rilasciate al sito ufficialeFISI.: “Unache va al di là delle cifre statistiche, una delle piùmia: sudata, voluta e cercata. ...

Trionfo azzurro a St. Moritz. In SuperG storica doppietta azzurra con Federica Brignone che sale sul podio più alto davanti ad Elena Curtoni, seconda a 11 centesimi. Terza la statunitense Mikaela ...stata una bella Italia nella prima manche dello slalom speciale maschile di Val d'Isère 2021. 5 italiani qualificati tra cui Alex Vinatzer, secondo a 16 centesimi da Noel primo e Giuliano Razzoli, 20º ...Si tinge pesantemente di azzurro il secondo superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista "Corviglia" infatti arriva una splendida do ...La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino aggiornata dopo il Super-G di St. Moritz di domenica 12 dicembre.