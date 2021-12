Sci alpino, Federica Brignone diventa l’italiana più vincente della storia in Coppa del Mondo! Staccata Deborah Compagnoni (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ una vittoria storica ed indimenticabile per Federica Brignone, quella ottenuta nel superG di St.Moritz. La valdostana ha ottenuto il diciassettesimo successo della carriera, diventando l’italiana più vincente di sempre nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino, staccando in maniera definitiva una leggenda come Deborah Compagnoni. Una giornata di gloria per la squadra azzurra, con cinque italiane tra le prime dieci, suggellata ovviamente dalla doppietta realizzata da Federica Brignone ed Elena Curtoni. Ovviamente a prendersi ulteriormente la scena è la valdostana, vista la storicità della sua affermazione. Una scalata a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ una vittoria storica ed indimenticabile per, quella ottenuta nel superG di St.Moritz. La valdostana ha ottenuto il diciassettesimo successocarriera,ndopiùdi sempre nelladel Mondo di sci, staccando in maniera definitiva una leggenda come. Una giornata di gloria per la squadra azzurra, con cinque italiane tra le prime dieci, suggellata ovviamente dalla doppietta realizzata daed Elena Curtoni. Ovviamente a prendersi ulteriormente la scena è la valdostana, vista la storicitàsua affermazione. Una scalata a ...

