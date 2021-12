(Di domenica 12 dicembre 2021)si è aggiudicata ildivalevole per lafemminile. Sulla pista trentina, la svizzera ha concluso le due manche con il tempo complessivo di 2:24.70,ndo la scena e precedendo la connazionale Selina Egloff per 75 centesimi e la svedese Hilma Loevblom di ben 1.24. I distacchi abissali proseguono anche per l’austriaca Nina Astner che si classifica in quarta posizione a 2.04 dalla vetta, mentre è quinta la svizzera Vivianne Haerri a 2.18. Sesta la sua connazionale Simone Wild a 2.40, quindi settima la croata Zrinka Ljutic a 2.44 davanti alla francese Doriane Escane a 2.57 ed alla prima delle italiane,, nona a ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Brignone da sogno: “Una delle vittorie più belle della mia carriera” #fisski - flamminiog : RT @OA_Sport: #Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Camille #Rast domina il secondo gigante di Andalo, 9a Ilaria Ghisalberti - neveitaliasport : RT @neveitalia: Federica Brignone vince il Super-G di St. Moritz e guida una grande Italia - Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sul podio come ieri sale anche Mikaela Shiffrin , terza al traguardo a 43 centesimi da Brignone. Quarta la neozelandese Alice Robinson (+0.52), al suo miglior risultato della carriera nella specialità,...SAINT MORITZ (SVIZZERA) - Federica Brignone trionfa nel secondo Super - G di St. Moritz, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/22. L'azzurra stacca di soli 11 centesimi la connazionale Elena Curtoni e diventa la più vincente di sempre per il tricolore in rosa a quota 17 successi, superando Deborah Compagnoni. ...SAINT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Federica Brignone trionfa nel secondo Super-G di St. Moritz, tappa valevole per ...Camille Rast si è aggiudicata il secondo gigante di Andalo valevole per la Coppa Europa femminile 2021-2022. Sulla pista trentina, la svizzera ha concluso le due manche con il tempo complessivo di 2:2 ...