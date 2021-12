Sci alpino | Clement Noel vince lo slalom in Val d’Isere Vinatzer esce all’ultima porta | 9° Razzoli

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021)domina lodella Valin una gara amarissima per i colori azzurri. Supremazia assoluta del trans, che ha inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli avversari, conquistando il suo nono successo della carriera in Coppa del Mondo. Purtroppo alle spalle del francese non c’è Alex, che aveva praticamente ipotecato il secondo posto, prima di uscire clamorosamente. Una beffa incredibile, anche un colpo di sfortuna per l’altoatesino, che ha subito un rimbalzo sul terreno alla penultima, non riuscendo poi a rimanere sul tracciato. In seconda posizione ci va così lo svedese Kristoffer Jakobsen, staccato addirittura di 1.40 dal vincitore, ma al suo primo podio della carriera in Coppa ...