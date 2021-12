Sci alpino | classifica podi italiani in Coppa del Mondo | Federica Brignone si porta da sola al 4° posto

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021)ha ottenuto la 17ma vittoria indelcon il successo odierno in supergigante a St. Moritz: oggi l’azzurra centra il 45°o complessivo in carriera, ritoccando tra le altre statistiche, anche quella del numero totale di top 3 nel circuito maggiore. L’azzurra stacca Deborah Compagnoni e va oggi al quartoin solitaria nella graduatoria deglipiù spesso sulo nella storia e si avvicina al terzo: ora è a -6 da Isolde Kostner.con il piazzamento odierno totalizza in carriera 17 primi posti, 15 secondi e 13 terzi.SULO INDELSCI ...