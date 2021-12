Sci alpino, Alex Vinatzer: “L’errore? Non so cosa sia successo”, Giuliano Razzoli: “Buon 9° posto, peccato la prima manche…” (Di domenica 12 dicembre 2021) Clement Noel vince dominando lo slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022, mentre l’Italia si lecca le ferite. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde”, infatti, Alex Vinatzer sbaglia a pochi metri dall’arrivo e sciupa un podio quasi sicuro. Per risollevare il morale italiano ci pensa un redivivo Giuliano Razzoli che chiude al nono posto grazie a due manche di alto profilo. Andiamo a conoscere il pensiero dei due nostri portacolori, con le dichiarazioni riportate sul sito ufficiale della FISI. Giuliano Razzoli: “Sono abbastanza soddisfatto, peccato per la prima manche dove in alto ho fatto un po’ di fatica, lasciando per strada diversi centesimi. La ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Clement Noel vince dominando lo slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022, mentre l’Italia si lecca le ferite. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde”, infatti,sbaglia a pochi metri dall’arrivo e sciupa un podio quasi sicuro. Per risollevare il morale italiano ci pensa un redivivoche chiude al nonograzie a due manche di alto profilo. Andiamo a conoscere il pensiero dei due nostri portacolori, con le dichiarazioni riportate sul sito ufficiale della FISI.: “Sono abbastanza soddisfatto,per lamanche dove in alto ho fatto un po’ di fatica, lasciando per strada diversi centesimi. La ...

Advertising

RaiSport : ?? Federica #Brignone vince il #superG di #StMoritz Con 17 vittorie in carriera supera Deborah #Compagnoni ed è l'a… - Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - neveitaliasport : RT @neveitalia: Che beffa per Alex Vinatzer! Salta la penultima porta e perde il podio - Coppa del mondo 2021/2022 Sci Alpino - neveitalia : Che beffa per Alex Vinatzer! Salta la penultima porta e perde il podio - Coppa del mondo 2021/2022 Sci Alpino… -