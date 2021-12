Scarlett Johansson, oltre alla Marvel c'è di più (Di domenica 12 dicembre 2021) Talento, carisma e sensualità hanno fatto di Scarlett Johansson una vera icona del cinema contemporaneo. Economicamente + probabile che debba molto al personaggio della Vedova Nera, che ha interpretato per quasi due lustri (in tutta la saga degli Avengers) e ha ripreso nel fortunato Black Widow, che è appena stato premiato ai People's Choice Awards, ma l'Oscar lo ha sempre sfiorato (perfino con doppia nomination in un anno) con drammi d'autore e forse è lì che più ci è entrata nel cuore. Se negli ultimi anni la carriera di Scarlett è stata legata da un filo rosso (molto solido) al mondo Marvel, ora è tempo per lei di tornare a spaziare (ancora di più) tra i generi, esplorare nuovi personaggi e riscoprire antiche passioni. Tra queste c'è sicuramente la musica. Già, forse non tutti lo sanno, ma l'attrice in passato ha ... Leggi su gqitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Talento, carisma e sensualità hanno fatto diuna vera icona del cinema contemporaneo. Economicamente + probabile che debba molto al personaggio della Vedova Nera, che ha interpretato per quasi due lustri (in tutta la saga degli Avengers) e ha ripreso nel fortunato Black Widow, che è appena stato premiato ai People's Choice Awards, ma l'Oscar lo ha sempre sfiorato (perfino con doppia nomination in un anno) con drammi d'autore e forse è lì che più ci è entrata nel cuore. Se negli ultimi anni la carriera diè stata legata da un filo rosso (molto solido) al mondo, ora è tempo per lei di tornare a spaziare (ancora di più) tra i generi, esplorare nuovi personaggi e riscoprire antiche passioni. Tra queste c'è sicuramente la musica. Già, forse non tutti lo sanno, ma l'attrice in passato ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Scarlett Johansson Black Widow: la scena post - credits tenuta nascosta dal team di Hawkeye Il capo degli sceneggiatori aveva infatti ricevuto notizia dal capo dei Marvel Studios , Kevin Feige , che il film con protagonista Scarlett Johansson avrebbe incluso al suo interno una scena post - ...

Sing 2, la recensione: lo spettacolo spaziale è servito! ... che in originale vantano voci del calibro di Reese Witherspoon, Scarlett Johansson e Taron Egerton (mentre Moon è Matthew McConaughey). Insieme a loro torna anche il regista Garth Jennings, ...

Scarlett Johansson: 'La causa contro Disney dimostra che è importante conoscere il proprio valore' Scarlett Johansson torna a parlare della causa intentata contro Disney in seguito all uscita in streaming su Disney+ e alla conseguente perdita di incassi, svelando cosa ha imparato da tale esperienza ...

Il capo degli sceneggiatori aveva infatti ricevuto notizia dal capo dei Marvel Studios , Kevin Feige , che il film con protagonista Scarlett Johansson avrebbe incluso al suo interno una scena post - credits. Scarlett Johansson torna a parlare della causa intentata contro Disney in seguito all uscita in streaming su Disney+ e alla conseguente perdita di incassi, svelando cosa ha imparato da tale esperienza ...