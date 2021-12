Sassuolo, Scamacca ha tanti estimatori ma lui vuole giocare (Di domenica 12 dicembre 2021) L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha tanti estimatori in Italia e non solo, lui vuole giocare e guadagnarsi la Nazionale Gianluca Scamacca non è una novità abbia tanti estimatori. Nelle ultime settimane sta trovando anche continuità da titolare e in zona gol. Il classe ’99 vuole guadagnarsi la chiamata del Ct Mancini per la Nazionale ed ecco dunque che il suo volere è giocare. tanti estimatori per lui dall’Inter, che lo ha cercato in estate, la Juventus, il Milan per avere un giovane vice Ibra e la Fiorentina che potrebbe prenderlo per il dopo Vlahovic. Diverse squadre anche dalla Premier League lo stanno monitorando ma per ora il suo unico pensiero è restare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’attaccante delGianlucahain Italia e non solo, luie guadagnarsi la Nazionale Gianlucanon è una novità abbia. Nelle ultime settimane sta trovando anche continuità da titolare e in zona gol. Il classe ’99guadagnarsi la chiamata del Ct Mancini per la Nazionale ed ecco dunque che il suo volere èper lui dall’Inter, che lo ha cercato in estate, la Juventus, il Milan per avere un giovane vice Ibra e la Fiorentina che potrebbe prenderlo per il dopo Vlahovic. Diverse squadre anche dalla Premier League lo stanno monitorando ma per ora il suo unico pensiero è restare ...

