Sassuolo-Lazio: orario di inizio, formazioni e diretta tv e streaming domenica 12 dicembre 2021

Si giocherà oggi, domenica 12 dicembre, la partita Sassuolo-Lazio. La sfida calcistica avrà luogo allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi ottenuti nelle ultime partite e oggi, scendendo in campo, sono pronte a mettercela tutta per riscattarsi.

Sassuolo Lazio: le formazioni

La probabile formazione del Sassuolo che schiererà mister Dionisi è un 4-3-3. In difesa Ahyan è favorito su Chiriches, e Toljan giocherà al posto di Muldur come terzino destro al fianco di G. Ferrari e Rogerio. In attacco ci sarà il tridente composto da Berardi, Raspadori e Scamacca. A centrocampo Henrique, Frattesi e Lopez.

Anche per la Lazio è probabile il 4-3-3. Come portiere confermato Strakosha. In difesa Marusic ...

