Sassuolo, Dionisi: “Vittoria meritata, figlia della bella prestazione” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Oggi meritavamo di vincere. Abbiamo messo tanta qualità in campo, abbiamo concesso poco, siamo rimasti in partita dopo il loro vantaggio. Il risultato è giusto, sapevamo di avere di fronte una squadra forte ma dovevamo giocarcela a viso aperto. La Vittoria è figlia della prestazione: tra le due squadre oggi siamo stati noi a voler vincere di più e lo abbiamo dimostrato”. Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la Vittoria contro la Lazio. “So il margine di miglioramento di questi giovani – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – ma bisogna accompagnarli anche negli errori. La società ha pazienza, io ancora di più. Il mercato? I giovani vanno supportati, quando viene la fama prima dei successi è un problema: non è facile giocare sotto ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Oggi meritavamo di vincere. Abbiamo messo tanta qualità in campo, abbiamo concesso poco, siamo rimasti in partita dopo il loro vantaggio. Il risultato è giusto, sapevamo di avere di fronte una squadra forte ma dovevamo giocarcela a viso aperto. La: tra le due squadre oggi siamo stati noi a voler vincere di più e lo abbiamo dimostrato”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Alessio, dopo lacontro la Lazio. “So il margine di miglioramento di questi giovani – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – ma bisogna accompagnarli anche negli errori. La società ha pazienza, io ancora di più. Il mercato? I giovani vanno supportati, quando viene la fama prima dei successi è un problema: non è facile giocare sotto ...

