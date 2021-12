Sarri | «Sfortuna? A volte ce la cerchiamo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Sassuolo Tanta«Sai lace laperché abbiamo preso il gol del 2-1 che mancavano poco più di 20 minuti con un difensore centrale in area. Poi siamo stati un po’ in difficoltà per la sostituzione di alcuni elementi infortunati. Il risultato se ci mettiamo entro certe cose con una squadra tecnica è bello che fatto» Si aspettava così il Sassuolo? «No, un minimo di sorpresa perché mi aspettavo di vedere la stessa soluzione degli ultimi tempi, ma non ci cambia il mondo. In teoria sapevamo quello che dovevamo fare e che la partita era difficile con una squadra che meriterebbe molto di più in campionato» Vi è mancata un po’ di cattiveria «Nella fase offensiva dovevamo ...