Sarri manda un messaggio a Lotito: “Me lo aspetto sempre da lui” (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli infortuni di Zaccagni e Pedro, rimediati nella gara con il Sassuolo, hanno riacceso il tema mercato in casa biancoceleste. Sarri, Lazio, LotitoDurante la conferenza stampa post-gara, Sarri si è espresso così su una domanda legata al calciomercato: “Io mi aspetto sempre qualcosa. Ormai dobbiamo avere le idee chiare su quello che ci può tornare utile, vediamo quello che possiamo fare. Qualcosa ci manca, vediamo se l’opportunità per colmare qualche piccola lacuna“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli infortuni di Zaccagni e Pedro, rimediati nella gara con il Sassuolo, hanno riacceso il tema mercato in casa biancoceleste., Lazio,Durante la conferenza stampa post-gara,si è espresso così su una dolegata al calciomercato: “Io miqualcosa. Ormai dobbiamo avere le idee chiare su quello che ci può tornare utile, vediamo quello che possiamo fare. Qualcosa ci manca, vediamo se l’opportunità per colmare qualche piccola lacuna“. Francesco Scanu

Advertising

IpaNessuno : @IXgennaio1900 Frustrante la cosa ...lo è pe noi tifosi... spero che ci libereremo dagli esuberi , Sarri non le man… - sano80 : @_Mdk7_ Poi vabbè, Agnelli che in 3 anni prima manda via max poi ok sarri il benzinaio poi pirlo il predestinato cr… - laziopress : Lazio-Galatasaray, Sarri: “Abbiamo controllato la gara contro una squadra che non voleva giocare a calcio. Vorrei i… - pasqualinipatri : Lazio-Galatasaray, Sarri: “Una partita cosi mi manda a casa orgoglioso e contento” - LALAZIOMIA : Lazio-Galatasaray, Sarri: “Una partita cosi mi manda a casa orgoglioso e contento” -