Sarri | «L’obiettivo Champions non mi interessa Siamo una squadra in costruzione»

Nel prepartita di Sassuolo-Lazio, ai microfoni di Dazn l'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri. La Lazio spesso fa fatica: è per il calendario o c'è anche altro? «Giocare di giovedì rispetto al martedì o mercoledì certo non è agevole, ma la situazione è questa, noi dobbiamo trovare la forza di riattivarci a livello mentale soprattutto. Se paghiamo qualcosa dobbiamo farlo solo a livello fisico, il resto non ha alibi». Su Cataldi: «Abbiamo un centrocampo che non ha mai giocato assieme in questa stagione, a Danilo chiediamo un pizzico di qualità in più». L'obiettivo Champions è ancora fattibile? «Obiettivo Champions non mi interessa, Siamo una squadra in costruzione, dobbiamo pensare a migliorare di giorno in giorno, quando poi riusciremo a esprimerci ...

