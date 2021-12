Sardegna | la lenta agonia della sanità pubblica Nel polo ospedaliero di Nuoro solo 7 medici sui 18 necessari “Ci portano a morire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) Da “terzo” sanitario a simbolosarda in. Le annunciate dimissioni, dal 21 dicembre, di 7del Pronto soccorso del San Francesco – ospedale di– danno l’ideacondizione in cui da tempo è costretto a lavorare il personale delle strutture sanitarie sarde. Un disperato grido d’allarme per far capire la grave situazione di affanno di un reparto dove si lavora sotto organico da troppo tempo: con 2 professionisti che andranno via lunedì prossimo, resterannosu un organico che ne prevedrebbe 18 . Di sicuro non può bastare il provvedimento d’emergenza indicato da Mario Nieddu, assessore regionale alla, il quale ha disposto che l’Ats ...