Sara Di Vaira smette di ballare e scoppia a piangere senza parlare. "Me ne vado": sconcerto a Ballando (Di domenica 12 dicembre 2021) Serata "malinconica" a Ballando con le stelle. Lo aveva annunciato Milly Carlucci, prima della diretta, e così è stato: Sara Di Vaira, storica ballerina del talent vip di Rai1, ha deciso di lasciare definitivamente il programma e lo ha fatto annunciandolo lei stessa al pubblico, in lacrime. Con lei, lascia anche l'altro volto storico del corpo di ballo Simone Di Pasquale. Due addii pesantissimi e sicuramente meno polemici di quelli di Raimondo Todaro, volato alla corte dei rivali di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, con frequenti e reciproche battutine (l'ultima di Selvaggia Lucarelli, "ho stappato lo champagne"). Subito dopo l'esibizione in coppia con il concorrente Valerio Rossi Albertini, la Di Vaira è scoppiata letteralmente a piangere. senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Serata "malinconica" acon le stelle. Lo aveva annunciato Milly Carlucci, prima della diretta, e così è stato:Di, storica ballerina del talent vip di Rai1, ha deciso di lasciare definitivamente il programma e lo ha fatto annunciandolo lei stessa al pubblico, in lacrime. Con lei, lascia anche l'altro volto storico del corpo di ballo Simone Di Pasquale. Due addii pesantissimi e sicuramente meno polemici di quelli di Raimondo Todaro, volato alla corte dei rivali di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, con frequenti e reciproche battutine (l'ultima di Selvaggia Lucarelli, "ho stappato lo champagne"). Subito dopo l'esibizione in coppia con il concorrente Valerio Rossi Albertini, la Dita letteralmente a...

