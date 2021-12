“Santa Maria Goretti”, alcuni vipponi sparlano Miriana dopo l’avvicinamento a Biagio – VIDEO (Di domenica 12 dicembre 2021) La complicità tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sta facendo vociferare più di qualcheduno. Se Nicola Pisu fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip elegantemente ha rifiutato di far parte di un circo mediatico piuttosto evidente, dentro le mura dell’abitazione più spiata di Cinecittà si chiacchiera abbastanza. alcuni vipponi sparlano Miriana per il flirt con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 12 dicembre 2021) La complicità traTrevisan eD’Anelli sta facendo vociferare più di qualcheduno. Se Nicola Pisu fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip elegantemente ha rifiutato di far parte di un circo mediatico piuttosto evidente, dentro le mura dell’abitazione più spiata di Cinecittà si chiacchiera abbastanza.per il flirt con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - vaticannews_it : #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto… - vaticannews_it : #6dicembre #PapaFrancesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Rivolgendo il pensiero ai tanti incontri, ai volt… - MariaAdeleNari : RT @cherchiandrea: So che mi capite quando vi dico che amo profondamente Milano ... (La Chiesa di Santa Maria del Carmine vista da via Land… - Katy30770035 : RT @SF_RL_Featuring: Affidiamo a Maria questa giornata Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa madre di Dio. Non disprezzare le sup… -