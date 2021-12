Sanchez verso il clamoroso ritorno al Barcellona! Ma l’Inter ha già trovato il sostituto (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. E il nome finito tra i preferiti dei dirigenti blaugrana è quello di Alexis Sanchez. Il cileno dell’Inter ha già manifestato la volontà di giocare di più e in Catalunya potrebbe trovare spazio, complice il fatto che Xavi lo conosce. Raspadori, Sanchez, InterBeppe Marotta però, non si vuole far trovare impreparato e, come riporta il Corriere della Sera, ha già messo nel mirino Raspadori, da tempo in orbita Inter. L’ottimo rapporto, inoltre, tra l’amministratore delegato nerazzurro e Carnevali può facilitare l’operazione. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. E il nome finito tra i preferiti dei dirigenti blaugrana è quello di Alexis. Il cileno delha già manifestato la volontà di giocare di più e in Catalunya potrebbe trovare spazio, complice il fatto che Xavi lo conosce. Raspadori,, InterBeppe Marotta però, non si vuole far trovare impreparato e, come riporta il Corriere della Sera, ha già messo nel mirino Raspadori, da tempo in orbita Inter. L’ottimo rapporto, inoltre, tra l’amministratore delegato nerazzurro e Carnevali può facilitare l’operazione. Francesco Scanu

