Sanchez serve prova di orgoglio e di forza: dimostra di meritare lo stipendio. L’Inter attende (Di domenica 12 dicembre 2021) Inter in attesa del vero Alexis Sanchez Quella di questa sera contro il Cagliari potrebbe essere la partita quasi decisiva per il futuro in maglia nerazzurra per Alexis Sanchez. Il cileno deve dimostrare di meritare ancora di vestire la maglia delL’Inter, ma soprattutto, meritare di essere il più pagato della rosa. Una prova non convincente potrebbe aprire le porte ad una cessione, se non a gennaio, sicuramente a giugno. “Il prezioso Alexis, se davvero si sente una fuoriserie, dovrebbe far leva anche sulla famosa “garra”, di solito tipica di difensori e centrocampisti sudamericani, ma che nel caso specifico aiuterebbe un puntero come lui a sgommare come ai non troppo lontani tempi di Udine e Manchester. Riflessione terra terra: a uno che percepisce 7 milioni ... Leggi su intermagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Inter in attesa del vero AlexisQuella di questa sera contro il Cagliari potrebbe essere la partita quasi decisiva per il futuro in maglia nerazzurra per Alexis. Il cileno devere diancora di vestire la maglia del, ma soprattutto,di essere il più pagato della rosa. Unanon convincente potrebbe aprire le porte ad una cessione, se non a gennaio, sicuramente a giugno. “Il prezioso Alexis, se davvero si sente una fuoriserie, dovrebbe far leva anche sulla famosa “garra”, di solito tipica di difensori e centrocampisti sudamericani, ma che nel caso specifico aiuterebbe un puntero come lui a sgommare come ai non troppo lontani tempi di Udine e Manchester. Riflessione terra terra: a uno che percepisce 7 milioni ...

Advertising

herzoa : @falliremooggi Anche Kessie male, siete d'accordo? Secondo me se vogliamo pensare in grande serve un Renato Sanchez - _alex91_ : @AMIN1908_ eh ma qualcosa serve, Sanchez non da garanzie e serve uno dietro Dzeko, per me se ci sarà qualche possib… - WithYouFC : @FFunesto Non solo. Non ha mai avuto i numeri da prima punta da 20 gol stagionali minimo. Questo ci serve oggi. Qua… - manuel__sanchez : In puglia l’aperitivo è leggermente diverso rispetto alle altre regioni. In altre regioni l’aperitivo è un sostitut… - ToreDeriu : @FBiasin Infatti non serve! Serve più il quinto attaccante, se poi oltre a fare questi 6 mesi sostituirà pure sanchez a giugno ancora meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Sanchez serve L'Inter tenta il sorpasso sul Milan e il Napoli l'aggancio Per farlo serve mantenere la concentrazione mostrata nelle ultime gare, dove l'Inter non ha mai ... De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic a centrocampo, Sanchez ...

Serie A2 Lecco ko nel derby Parrilla schiera il portiere di movimento e Joao serve a Foti la palla del 4 - 1. La ripresa inizia ... Al 6' show di Sanchez in velocità sulla sinistra e ancora Laurora si salva in angolo. Caruso manca ...

TS – Sanchez, la media minuti parla da sola: serve una svolta Fcinternews.it TS – Sanchez, la media minuti parla da sola: serve una svolta In vista di Inter-Cagliari, anche Tuttosport si concentra sulla possibilità per Alexis Sanchez, qualora Inzaghi dovesse optare per il cileno come titolare. Come scrive il quotidiano, il cileno ha gioc ...

Dumfries, ora serve la…" Denzel Dumfries si sta prendendo piano piano la fascia destra dell’Inter. DOPPIA CHANCE – Come detto Dumfries piano piano si è ritagliato il suo spazio nelle rotazioni dellIn ...

Per farlomantenere la concentrazione mostrata nelle ultime gare, dove l'Inter non ha mai ... De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic a centrocampo,...Parrilla schiera il portiere di movimento e Joaoa Foti la palla del 4 - 1. La ripresa inizia ... Al 6' show diin velocità sulla sinistra e ancora Laurora si salva in angolo. Caruso manca ...In vista di Inter-Cagliari, anche Tuttosport si concentra sulla possibilità per Alexis Sanchez, qualora Inzaghi dovesse optare per il cileno come titolare. Come scrive il quotidiano, il cileno ha gioc ...Denzel Dumfries si sta prendendo piano piano la fascia destra dell’Inter. DOPPIA CHANCE – Come detto Dumfries piano piano si è ritagliato il suo spazio nelle rotazioni dellIn ...