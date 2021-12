Saggese | “Salerno e provincia prima in Italia per numero di vaccinati”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 12 dicembre 2021) di Monica De Santis Lunghe code davanti ai centri Hub di, poche dosi Pfizer e l’inizio della campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il dottor Arcangelo?Tozzi, cerca di rispondere a tanti questi che proprio in queste ore stanno ponendo molti cittadini salernitani, in particolar modo richiedendo l’apertura anche nelle ore mattutine dei centri vaccinali… “Dopo che per due settimane, in cui abbiamo fatto turni quasi deserti perchè non somministravamo più di 1000 vaccini al giorno, e dopo aver abbiamo chiamato i cittadini, invitandoli a venire a vaccinarsi, adesso siamo tornati a farne 10mila al giorno.?Chiaramente questo crea, qualche problema. Per altro “aggravato” dal fatto che noi abbiamo una dose disponibile di vaccino Pfizer che ci serve per le seconde dosi, perchè le prime due dosi si devono ...