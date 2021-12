Safety car, ultimo giro e sorpasso finale: Verstappen beffa Hamilton e si laurea campione del mondo (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen sul tetto del mondo. beffato Lewis Hamilton al termine di un gran premio di Abu Dhabi ricco di colpi di scena Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen sul tetto del mondo.to Lewisal termine di un gran premio di Abu Dhabi ricco di colpi di scena

Advertising

SkySportF1 : ? QUESTO MONDIALE NON FINISCE MAI ?? SAFETY CAR A 3 GIRI DALLA FINE IL LIVE ? - infoitsport : Abu Dhabi F.1: Verstappen all'ultimo giro grazie alla Safety Car, 2° Hamilton , Ferrari sul podio con Sainz - Sport… - Bigbenbandi : @SkySportF1 Tutto bellissimo, però il regolamento parla chiaro e non si può partire in regime di safety car finché… - Cobretti_80 : RT @_andrea_carta: “Gara e mondiale falsati dalla FIA” dice chi sarebbe voluto arrivare fino in fondo con la Safety Car. - ScreamingMerman : RT @bwoken02: L'unica cosa che voglio dire: Max ha avuto bisogno di Perez, di una virtual safety car e di una safety per arrivare a Lewis e… -