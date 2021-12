Ruba il maxi orso per l' amata | il peluche di due metri e mezzo era davanti a un negozio | denunciato l' innamorato

(Di domenica 12 dicembre 2021) TOLENTINO -il supera forma diche in cinque giorni era diventato meta di visite continue dei bambini e lo regala alla propria fidanzata . Il giovane è stato individuato dalla ...

corriereadriatico.it

TOLENTINO - Ruba il super peluche a forma di orso che in cinque giorni era diventato meta di visite continue dei bambini e lo regala alla propria fidanzata. Il giovane è ...Sembrava un gesto così romantico, regalare un grosso orso in peluche alla fidanzata. Peccato però che il dono fosse il frutto di un furto, come ha scoperto la polizia, dopo avere ricevuto la denuncia.