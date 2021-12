Roma-Spezia | rivedi la conferenza stampa di Mourinho VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Vorrei avere anche io la possibilità di Simone Inzaghi che si gira e vede Vidal, Lautaro, Darmian e Ranocchia. Ma sono contento di lavorare in questo contesto. Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi ma sono contento di stare nellain un progetto che è diverso da quelli che ho sempre avuto nella mia carriera“. Josèparla così alla vigilia di, match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico ha fiducia nel progetto, non chiede grossi investimenti sul mercato e carica la sua squadra in vista di una sfida importantissima.SportFace.