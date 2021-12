Roma-Spezia, Mourinho: “Vorrei lottare per altri obiettivi ma qui sono felice” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Vorrei avere anche io la possibilità di Simone Inzaghi che si gira e vede Vidal, Lautaro, Darmian e Ranocchia. Ma sono contento di lavorare in questo contesto. Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi ma sono contento di stare nella Roma in un progetto che è diverso da quelli che ho sempre avuto nella mia carriera“. Così Josè Mourinho ha parlato del momento della sua Roma alla vigilia del match contro lo Spezia. L’allenatore ribadisce che nelle sue parole “non c’è nessun tipo di critica” e si sofferma sul mercato di gennaio: “Non sono dispiaciuto degli acquisti estivi, la società ha dovuto reagire ai problemi. Se sarà possibile, faremo qualcosa. Ma ‘qualcosa’ non è un investimento pazzesco, ma solo ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “avere anche io la possibilità di Simone Inzaghi che si gira e vede Vidal, Lautaro, Darmian e Ranocchia. Macontento di lavorare in questo contesto. Mi piacerebbepermacontento di stare nellain un progetto che è diverso da quelli che ho sempre avuto nella mia carriera“. Così Josèha parlato del momento della suaalla vigilia del match contro lo. L’allenatore ribadisce che nelle sue parole “non c’è nessun tipo di critica” e si sofferma sul mercato di gennaio: “Nondispiaciuto degli acquisti estivi, la società ha dovuto reagire ai problemi. Se sarà possibile, faremo qualcosa. Ma ‘qualcosa’ non è un investimento pazzesco, ma solo ...

